Napoli, Reina: "Passo in avanti importante. Silvestre? Espulsione giusta"

Ai microfoni di Rai Due il portiere del Napoli Pepe Reina dopo la vittoria contro la Sampdoria ha detto: "Ogni tanto si può vincere anche così, è un passo importante nella mentalità, ci deve dare fiducia, dobbiamo capire che a volte deve essere così, abbiamo provato a vincere fino alla fine e poi ha segnato un ragazzo che lo merita tantissimo".

Sei stato toccato da Silvestre?

"Mi sembra di sì, il rinvio non lo faccio perché è affianco a me, per me è fallo netto. Con la sua gamba destra mi ha toccato un attimo perdendo il tempo del rinvio, dalle immagini non vedo bene ma ho sentito così".

Seconda ammonizione eccessiva?

"E' stato un suo giudizio, a me sembra giusto".

Aggancio alla Roma?

"Nelle ultime cinque ne abbiamo vinte quattro e pareggiate una, il Napoli c'è e ci sarà, era importante iniziare l'anno vincendo".

La causa delle difficoltà del primo tempo?

"Senza cercare alibi, era una partita condizionata molto dallo stato del campo, noi curiamo la palla, abbiamo perso tantissimi palloni nella nostra metà campo, nel secondo tempo abbiamo giocato più avanti e con l'uomo in più è stato più semplice ma loro ci hanno messo in difficoltà".