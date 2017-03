Napoli, Reina: "Primo tempo da sogno. Sergio Ramos immarcabile"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Pepe Reina, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di AS, commentando la sconfitta dei partenopei contro il Real Madrid: "Il primo tempo è stato come lo avevamo sognato, creare pericoli senza lasciare spazi in campo, difendendo bene. Poi sono arrivati i due gol su palla inattiva, Sergio Ramos è difficile da marcare. La sua determinazione lo distingue dagli altri, Kroos ci ha creato molte difficoltà con i suoi lanci. Siamo contenti per aver fatto vivere una speranza, era un premio per la città ed i tifosi. Ora impariamo ad essere più competitivi”.