Napoli, retroscena Koulibaly: ADL disse no a Conte dopo una lunga telefonata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spunta un retroscena di mercato dietro il no di Aurelio De Laurentiis al Chelsea per Kalidou Koulibaly. Radio Kiss Kiss Napoli - emittente ufficiale del club partenopeo - fa sapere che Antonio Conte chiamò il presidente azzurro durante la scorsa estate: la telefonata durò un'ora e venti e De Laurentiis, in barca in quel momento, ribadì l'incedibilità del difensore. Dopo l'addio di Gonzalo Higuain, infatti, il patron non voleva privare la squadra di un altro elemento importantissimo per lo scacchiere di Maurizio Sarri.