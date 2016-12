Napoli, rinnova il falso nove e arriva quello vero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo settimane di trattative molto intense, ieri per il Napoli è arrivato il momento di raccogliere i frutti. Partiamo dall'arrivo di Leonardo Pavoletti, annunciato in mattinata a Villa Stuart (ma in realtà era un appuntamento puramente di massima), poi arrivato nel pomeriggio, dopo ore molto intense per le ultime questioni burocratiche da trascrivere. I test al ginocchio hanno chiarito e rassicurato sulle condizioni del giocatore, anche se chiaramente - come sottolineato dal dottor De Nicola - è in via di guarigione e quindi al momento non può essere considerato pronto per scendere in campo. In giornata a Castelvolturno completerà gli accertamenti a Castelvolturno con la parte cardiologica. L'ufficialità solo il 3 gennaio e Maurizio Sarri probabilmente da metà gennaio dovrebbe quindi avere a disposizione un nove puro, fisico, un attaccante d'area al centro del tridente - restituendo così anche Mertens alla corsia mancina - o da potersi giocare comunque a gara in corso.

Passi importanti ci sono stati anche per il rinnovo contrattuale di Dries Mertens che si trascina dall'estate. Sembrava tutto fatto infatti già prima del ritiro di Dimaro, poi il Napoli ha dovuto dare priorità ad altre trattative che sembravano più complesse, come i rinnovi delicatissimi (ed alcuni di questi in discussione fino all'ultimo) per Callejon, Hamsik, Koulibaly, Hysaj ed Albiol. Nel frattempo l'attaccante belga ha cambiato i propri agenti, i discorsi sono ripartiti quasi da zero ed i tempi si sono allungati. Nessun problema, però, già da novembre le parti sono d'accordo per circa 2-2,2mln di euro di base fissa più bonus per circa 500mila euro per allontanare anche i tanti club europei che hanno provato ad inserirsi. Da un paio di settimane in realtà si discute soltanto di clausola rescissoria che però dovrebbe attivarsi solo tra due o più stagioni perché per l'immediato non sembra esserci condivisione sulle cifre.