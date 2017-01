Napoli, rinnovo e prestito per Insigne jr: Ternana in pole per l'ex Avellino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli si prepara a salutare Roberto Insigne, talento cresciuto in casa azzurra ma in scadenza nel prossimo giugno. Il calciatore sarà girato in prestito in Serie B, ma prima rinnoverà l'accordo col sodalizio partenopeo. Si discute su un prolungamento di due o tre anni e sulle cifre dell’ingaggio. Intanto la Ternana è in vantaggio sul Latina per ricevere in prestito l'ex Avellino.