Napoli, rinnovo Insigne: il giocatore sta riflettendo. Summit dopo Natale

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne in casa Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha presentato al calciatore un nuovo accordo da 2.5 milioni di euro netti a stagione, una proposta su cui il giocatore e il suo entourage stanno riflettendo in questi giorni. Dopo Natale - si legge - le parti dovrebbero incontrarsi per definire l'intesa.