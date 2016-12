Napoli, Sarri esalta Bernardeschi: "Talento incredibile, ci ha messo in crisi"

"Non ha solo tecnica, ma anche la coordinazione del campione"

Ai microfoni di Sky, commentando il pari di Firenze, Maurizio Sarri parla così della prova dei suoi: "E' indiscutibile la bellezza del gesto tecnico di Bernardeschi, ma è come lo abbiamo fatto arrivare lì che è discutibile. Anche oggi abbiamo peccato di mentalità, nonostante il meritato vantaggio. La posizione di Bernardeschi? La posizione è secondaria rispetto alla qualità del giocatore, ha fatto una partita straordinaria in ogni zona del campo, così come noi abbiamo sbagliato tanto in mezzo al campo. Questi talenti è difficile tenerli per tutti, non solo per la Fiorentina. Oltre alla tecnica ha una qualità che hanno tutti i grandi giocatori, ha una coordinazione eccezionale. Ci ha messo in difficoltà, era davvero un talento ispirato stasera".

Ha avuto la tentazione di sovvertire le gerarchie in tema di rigoristi vista la situazione di Gabbiadini, dato in partenza?

"Manolo in queste situazioni è il più affidabile e freddo di tutti, è giusto che l'abbia tirato lui. Non mi è venuta, non so se è in partenza e non mi interessa".

Difficile pensare a delle responsabilità dell'allenatore in certe fasi di gioco, devono essere i giocatori a cogliere certe sfumature:

"L'allenatore non ha il joystick per decidere ogni fase di gioco, ma se contasse solo l'allenatore prenderemmo undici giocatori a caso. Io sto cercando di creare una mentalità e stiamo facendo un po' di fatica ad assumere atteggiamenti diversi. Potremmo avere molti punti in più e non ce li abbiamo per colpe nostre, anche se la classifica non la guardo".