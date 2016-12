Napoli, Sarri: "Grande ingenuità. Gol subiti? Serve applicazione più feroce"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Maurizio Sarri ha parlato anche ai microfoni di Rai Sport: "Non sono amareggiato per il risultato. Abbiamo pareggiato su un campo nel quale non ha vinto nessuno quest'anno finora, è un campo difficile. La Fiorentina ha fatto una partita di grande determinazione, noi di grande ingenuità. Prendere il 2-2 dopo 50 secondi ha condizionato un po' il nostro match. Nella lettura di certi momenti non mostriamo una mentalità di grandissimo livello, ma diamo qualità a quello che proponiamo per cui lascia sempre la sensazione di non raccogliere quanto meritiamo, ma gli avversari ci hanno creato problemi. I gol subiti contro Torino e Fiorentina? Ci stiamo specializzando nel prendere gol che lasciano sempre il dubbio sulla sfortuna e sulle nostre responsabilità. Bernardeschi ha fatto una grande prodezza, ma è anche vero che lì non doveva proprio arrivarci. Durante l'anno verranno momenti in cui segnare sarà più difficile, per cui dobbiamo lavorare sui movimenti e sulla testa, perché ci sia un'applicazione più feroce. Bilancio? A livello di prestazione è straordinario, giochiamo nettamente meglio dell'anno scorso. Abbiamo perso un giocatore importante, abbiamo avuto una stagione diversa sul piano degli infortuni e questo può essere pesato. Nei nuovi acquisti c'è tutta gente dai 18 ai 22 anni, gli sono state date responsabilità maggiori di quelle che hanno per vendere copie in più o per farsi vedere da spettatori in più, noi non pretendiamo altro da loro. La mia squadra sta facendo un grandissimo campionato".