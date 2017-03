Napoli, Sarri: "Il futuro? Ho tre anni di contratto. Non vedrò Barça-Juventus"

Fonte: La Gazzetta dello Sport

Ulteriori dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Napoli Maurizio Sarri a margine dell'evento per la Panchina d'Oro (conquistata davanti a Massimiliano Allegri). L'allenatore azzurro ha analizzato le seguenti tematiche parlando ai giornalisti presenti.

PREMIO - "Mi ha dato un gusto speciale arrivare per una volta davanti ad Allegri. Se penso che appena cinque anni fa ero in Serie C mi sembra di vivere un sogno. Dovrei ricordare 2.000 persone, ma preferisco fermarmi a due società, Empoli e Napoli, e a due dirigenti, ovvero Carli e Giuntoli. Senza di loro non sarei l'allenatore che sono ora. E mi sorprende essere messo sullo stesso piano di Ranieri che alla guida del Leicester ha realizzato un'impresa a dir poco straordinaria".

JUVENTUS - "Dite che grazie a questo premio partiamo 1-0 per noi? No (ride, ndr). I bianconeri bisogna batterli sul campo. Ed è molto difficile. La Juve ha una società forte e una squadra di altrettanto valore. Quale potrebbe essere più agevole delle due 'imprese'? Dipende da quello che abbiamo in testa. In Italia in questo momento la Juventus non ha rivali. Guardando al prossimo campionato, possiamo solo sperare in un loro logoramento".

CHAMPIONS LEAGUE - "Un pronostico su Barcellona-Juventus? Non la vedrò. Ora che non partecipo più al torneo non mi piace vedere altre gare di Champions. Forse 20 squadre sono troppe. E forse bisogna cambiare anche altro".

FUTURO - "Ho 3 anni di contratto con il Napoli".