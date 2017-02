Napoli, Sarri: "Io alla Juve? Siamo al Fantacalcio"

Risultato finale: Napoli-Genoa 2-0.

Genoa superato ed ora testa al Real Madrid. Maurizio Sarri parla così ai microfoni di Premium Sport: “Loro sono partiti fortissimo, ma era prevedibile che la loro pressione sarebbe calata. Nella ripresa abbiamo giocato da squadra vera, creando tanto e non concedendo niente. Questa gara la considero come un passo in avanti. Giocarsela alla pari con il Real è dura da dire, noi siamo in due competizioni ad eliminazione diretta in una abbiamo pescato i campioni del mondo ed in un’altra i campioni d’Italia. La squadra sta bene, ora da mercoledì saremo se siamo pronti per giocare queste gare. Io il Real non ho ancora iniziato a studiarlo, ha dei campioni di livello mondiale. Serve un pizzico di timore, che ci da attenzione, ed un pizzico di sfrontatezza in alcune fasi della partita. C’è la speranza che stiano tutti bene ed avere la convinzione di poterci giocare. La squadra comincia ad avere mentalità e capacità di estraniarsi dall’esterno, questa gara lo dimostra. Zidane ci studia già? Magari ha più tempo di me…”

Sulla prova di Giaccherini “Ha dimostrato grande professionalità, non ha mollato mai. Nell’ultimo mese ha raggiunto la perfetta condizione, all’inizio tra europei ed infortunio ha faticato a trovare la condizione ideale. Nelle ultime gare che ha giocato ha fatto bene, segando anche due reti. Per noi è importante, ci darà sicuramente qualcosa”.

Cambi nella preparazione atletica? “Non ci sono stati molti cambi sulla preparazione, anche lo scorso anno stavamo bene fisicamente in questo periodo. Forse quest’anno abbiamo più accelerazione, anche grazie alle caratteristiche di qualche nuovo arrivato. Forse la squadra di quest’anno ha un pizzico di cilindrata in più”.

Vuole rispondere alle voci di chi parla di un suo futuro alla Juve? “Darei tre anni di lavori socialmente utili a chi fa il Fantacalcio. Io di Napoli sono innamorato, sto benissimo qui, però so anche bene che nel calcio certe certezze non ci sono da parte di nessuna società o presidente. Dipendiamo solo dai risultati”.