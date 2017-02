Napoli, Sarri: "Lasciare la banca? La mia famiglia mi ha supportato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Paolo Condò su Sky Sport nella rubrica ‘Mister Condò’, Maurizio Sarri racconta tantissimi aneddoti sulla sua vita da allenatore e non solo: “Ho avuto la fortuna di avere una famiglia che è stata completamente d’accordo con me, mia moglie e mio padre mi dissero che se allenare mi faceva starebbe non ci dovevo pensare due volte. Mi sentivo allenatore, volevo pensare al calcio dalla mattina alla sera e mi sembrava inevitabile”.

La banca ti piaceva? “Il lavoro che facevo era divertente, lavoravo in una sala cambi, con somme rilevanti. Trattavamo solo con la clientela primaria, vedevamo girare tanti soldi e per anni mi sono divertito. Mi fa un brutto effetto sentire che cosa è successo alla Monte Paschi Siena, mi dispiace soprattutto per i ragazzi che ci lavoravano e lavorano”, ha assicurato.