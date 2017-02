Napoli, Sarri: "Mertens un talento, è maturato. Callejon? Solo una leggerezza"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Bologna, Maurizio Sarri ai microfoni di Rai Sport:

Tutte le occasioni create col Palermo, le avete segnate questa sera. Un Napoli perfetto?

"Il calcio è questo, potevano essere due risultati diversi con due punti in più, col Palermo abbiamo creato di più ma non abbiamo vinto, stasera è stato semplice perché abbiamo segnato subito due gol e si è fatta più semplice in campo aperto".

Callejon poco lucido?

"Non ho rivisto bene il fallo dell'espulsione, non mi pare così eclatante, ho visto di peggio ma è una leggerezza più di una cattiveria. E' un errore, ci parleremo e sentiremo le sue motivazioni ma è un ragazzo correttissimo".

Mertens da ala a bomber?

"E' un talento, lo era anche prima anche da esterno ma probabilmente c'è stato un pizzico di maturazione da parte dell'uomo, era meno continuo, quando entrava dalla panchina spaccava la partita e lo ha utilizzato in questo senso, non sono tanti giocatori che possono farlo, ci abbiamo messo del nostro. Il ragazzo in questo ruolo si diverte, è devastante, a volte soffre a livello fisico ma io gli ho detto che può fare 18-20 in questo ruolo ma mi sa che ha preso una strada diversa".

Sul Real Madrid?

"Perdete tempo, devo giocare col Genoa tra cinque giorni, ma se mi metto a parlare del Real Madrid dò un messaggio negativo alla mia squadra".

I mancati saluti di Gabbiadini?

"Se non mi ha menzionato lo ringrazio, mi evita di rispondere, è noioso rispondere a certe situazione, lo ringrazio e andiamo oltre".

Zielinski?

"E' un giocatore di grandissima qualità che non tutti hanno capito, lo sottovalutano. Io spenderei anche una parola per Pepe Reina e Insigne che da tre mesi sta giocando ad altissimi livelli".