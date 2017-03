Napoli, Sarri riparte dal vecchio centrocampo per sfidare la Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ieri sono rientrati anche gli ultimi nazionali a Castelvolturno, ed a partire da quest'oggi entrerà nel vivo la preparazione alla prime delle due sfide attesissime alla Juventus. Sarri deve sciogliere alcuni dubbi di formazione, ma stavolta - almeno fino a questo momento - più dovuti alle condizioni fisiche di alcuni azzurri che a scelte tattiche. Dovrebbe esserci Pepe Reina, rientrato dalla nazionale spagnola in anticipo per un problema muscolare al polpaccio. Il portiere spagnolo ha lavorato a Castelvolturno anche nel fine settimana che invece è stato di riposo per i compagni di squadra: terapie e riabilitazione per accelerare il rientro ed essere disponibile nella sfida all'ex Higuain.

L'altro azzurro non al meglio è Hysaj, rientrato ieri e che ha svolto solo massaggi dopo gli impegni con la nazionale. Il terzino ha rimediato una botta alla caviglia nell'amichevole di martedì, ma anche per lui c'è grande ottimismo per vederlo in campo domenica nella solita linea con Koulibaly, Albiol e Ghoulam. Scontato l'attacco leggero con Insigne, Mertens e Callejon mentre per quanto riguarda il centrocampo Sarri pensa al terzetto della scorsa stagione. Nel momento di leggero calo di Diawara e Zielinski, che dopo i primi mesi hanno poi trovato una continuità persino inaspettata, Sarri ha infatti puntato di nuovo con convinzione su Jorginho ed Allan. I due, 'liberi' dalle nazionali, hanno potuto lavorare alla perfezione e partono favoriti per comporre la mediana con Hamsik. Del resto, il brasiliano fu tra i migliori nell'ultima gara ad Empoli ed all'uscita del regista invece quasi sparì dal campo l'intera squadra.