Napoli, Sarri vuole la sesta vittoria per chiudere un mese perfetto

© foto di Federico De Luca

Col Palermo per chiudere un gennaio perfetto. Il Napoli questa sera ha una chance importante per migliorare ulteriormente i propri numeri e completare, con la sesta vittoria su sei, questo mese che ha portato il Napoli in semifinale di Coppa Italia e ad allungare - in caso di vittoria sui rosanero, naturalmente - il margine sulla quarta in classifica che dopo il ko della Lazio è diventata l'Inter di Pioli. Sia davanti che dietro però corrono senza sosta ed il Napoli non può inciampare per nessun motivo: c'è la necessità, oltre a restare in scia delle prime, di ristabilire il +5 sull'Inter e quindi col Palermo si cercherà la la quarta vittoria di fila in campionato, la settima interna consecutiva e più in generale allungare un momento straordinario con quindici risultati utili di fila, partiti col ko di Torino che risale ormai al 29 ottobre.

Ed alla vigilia Maurizio Sarri, temendo un avvicinamento alla partita con troppa superficialità, ha ricordato le gare in cui il Napoli ha sofferto ed il rendimento esterno del Palermo. "Domani c'è la prova più difficile, essere in partita a Milano è facile, la gara mentalmente più difficile è quella di domani - ha sottolineato Sarri - e fuori casa il Palermo ha fatto risultati, i problemi li ha avuti in casa. Fuori casa è da metà classifica, ha fatto più punti fuori della Samp, che abbiamo faticato a battere, e del Sassuolo che qui ha pareggiato. C'è il rischio superficialità, dovremo dimostrare veramente se siamo cresciuti mentalmente". Anche per questo pochissimi cambi, a parte la normale rotazione in mediana con Jorginho ed Allan che tornano titolari con Hamsik, il rientro di Ghoulam a sinistra (Strinic indisponibile) ed in attacco tridente leggero o, al massimo, riposo solo per Insigne (con Pavoletti in quel caso centrale e Mertens a sinistra).