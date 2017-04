Napoli, schiarita per Insigne: c'è l'intesa per il rinnovo più importante

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia della sfida all'Udinese è arrivata la notizia più attesa dall'ambiente partenopeo. La fumata bianca per il rinnovo di Lorenzo Insigne, dopo un'estate di incomprensioni ed una tensione tra le parti che ha fatto pensare per qualche tempo anche ad una possibilità di divorzio tra il Napoli e quello che è diventato in questa stagione il giocatore simbolo. Col contratto in scadenza nel 2019, De Laurentiis - che in estate ha dato priorità ai rinnovi di Hamsik, Callejon, Albiol e Koulibaly - stavolta non ha voluto più temporeggiare e s'è avvicinato ulteriormente alle richieste degli agenti dell'attaccante, che a loro volta negli ultimi mesi sono scesi dalle cifre iniziali, trovando una bozza d'accordo intorno ai 4,5mln di euro bonus inclusi. Un'offerta congrua per permettere al Napoli di tenere i diritti d'immagine del giocatore, inserito dal club in contratti già firmati con degli sponsor.

Una schiarita importante, auspicata nelle ultime uscite anche da Sarri che ha sottolineato più volte l'importanza di confermare il più grande talento italiano in questo momento. Simbolico e curioso che l'accordo sia arrivato prima della sfida all'Udinese: proprio nella sfida d'andata il talento di Frattamaggiore si sbloccò, salendo da quel momento a livelli altissimi. A secco fino a novembre, da quella doppietta ha poi trovato una continuità straordinaria. Al punto che - con sette gare ancora da giocare - ha già superato di due reti il record di 12 gol della scorsa stagione ed in tutte le competizioni è a quota 16 reti con la doppia cifra anche di assist. Non male per un giocatore alla ricerca della forma nei primi due mesi, dopo l'europeo, e che a reti ed assist ha coniugato uno spirito di sacrificio elogiato anche da Ventura in nazionale. Il classe '91 azzurro ha raggiunto la piena maturazione, tecnica e mentale, passando da qualche atteggiamento discutibile del passato ad essere l'uomo in più nelle difficoltà. Un passaggio che lo porterà a fine mese al contratto che sognava, legandosi a vita al Napoli.