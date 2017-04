Napoli, se parte Sarri i nomi per la successione sono Ranieri e Mancini

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il futuro di Maurizio Sarri resta ancora da valutare. Il feeling con Aurelio De Laurentiis, anche al netto dei complimenti post Tim Cup, non è idilliacio e secondo quanto riporta Premium Sport, il club azzurro starebbe valutando intanto per il domani le eventuali candidature di Roberto Mancini e di Claudio Ranieri per prendere il posto di Sarri.