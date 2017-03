Napoli, secondo posto complicato: azzurri tifano Roma in Europa League

© foto di Federico Gaetano

A dieci partite della fine si può considerare partita la volata finale. Oltre alla Coppa Italia, l'obiettivo ampiamente dichiarato dal Napoli è acciuffare il secondo posto - raggiunto la scorsa stagione - che permetterebbe di evitare il preliminare, sempre scomodo per programmazione del mercato e preparazione estiva anche per un club che quest'anno a livello Champions s'è consolidato tra le prime sedici d'Europa. Con la vittoria dell'Olimpico il margine dalla Roma s'è ridotto a due punti, la squadra di Spalletti non sembra in un grandissimo momento, ma il sorpasso è tutt'altro che semplice considerando anche il calendario dei giallorossi ed il vantaggio negli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti.

In chiave secondo posto c'è bisogno di un finale di stagione straordinario. La Roma infatti può vantare un calendario meno complicato e giocherà sei volte in casa e soltanto quattro fuori, un vantaggio non da poco per chi in stagione ha perso tra le mura amiche proprio in una sola circostanza, quella contro Mertens e compagni. Alla ripresa il Napoli si giocherà quasi tutto in successione con Juventus in casa e Lazio fuori, ma a sparigliare potrebbe essere l'Europa. Al di là del ritorno con la Juve in Coppa, il Napoli potrà vantare la settimana tipo, mentre la Roma è ancora aggrappata all'Europa League e se dovesse andare avanti la situazione cambierebbe notevolmente. Anche per questo, oltre che per il calcio italiano, il Napoli auspica che la Roma rimonti col Lione il 4-2 dell'andata.