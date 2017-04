Napoli, sondaggio per Deulofeu del Milan

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Gerard Deulofeu raccoglie consensi. Come spiega Il Mattino il giocatore, a giugno, farà ritorno a Barcellona, con i blaugrana che ne decideranno il futuro dopo averlo riscattato dall'Everton per dodicimilioni di euro. Però il calciatore, attualmente al Milan, sta disputando un'ottima ultima parte di stagione, con tante società interessate. In particolare il Napoli che ha condotto un sondaggio molto serio per lui perché Deulofeu sarebbe il rimpiazzo perfetto in caso di eventuale addio di uno fra Insigne e Mertens.