Napoli, sondato il terreno per Willems del PSV: Giuntoli fiuta l'affare

Non solo Cragno. Secondo Il Mattino, il Napoli nei giorni scorsi, tramite alcuni intermediari, ha sondato il terreno per Jetro Willems del Psv. Classe '94, terzino sinistro potente e veloce, dalla buona tecnica e nel giro della Nazionale orange. Il Napoli fiuta l'affare, visto che Willems ha il contratto in scadenza nel 2018 e quindi la sua valutazione non può essere troppo alta.