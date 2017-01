Napoli, squalifiche, infortuni e Coppa d'Africa: rivoluzione in difesa

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

Sarri attende notizie confortanti dall'allenamento di quest'oggi, ma il rischio è di iniziare l'anno schierando contro la Sampdoria una linea difensiva inedita. La situazione era già piuttosto critica per le assenze di Koulibaly e Ghoulam in Coppa d'Africa, anche se previste ampiamente già dall'inizio della stagione, ma a complicare lo scenario è arrivata la squalifica di Albiol, l'infortunio muscolare rimediato da Chiriches a Firenze e, come se non bastasse, l'influenza che ha colpito Hysaj. Nulla di peggio per il tecnico toscano che di solito, anche quando opera turnover, non va oltre un singolo cambio nell'intero reparto difensivo.

La società per mettersi al riparo da ogni sorpresa, e prevedendo la partenza di Koulibaly, ha iniziato la stagione con cinque centrali difensivi: Tonelli ad inizio estate e poi pressing fino all'ultimo giorno di mercato per chiudere col Torino per Maksimovic. Proprio loro due potrebbero partire dall'inizio domani al centro della difesa. Chiriches ieri ha svolto il primo allenamento in gruppo, ma bisognerà capire se Sarri vorrà rischiarlo dopo un paio di allenamenti, al rientro da un problema muscolare ed in una serata che si preannuncia con temperature sotto lo zero.

Ai lati la situazione non è diversa. A sinistra Strinic è una scelta obbligata, tra l'altro attesissima dopo un impiego estremamente limitato, ed a destra Hysaj non s'è allenato neanche ieri per uno stato influenzale. Secondo quanto filtra solo a scopo precauzionale, ma di certo non il migliore avvicinamento alla gara: è pronto Maggio, ma se Sarri dovesse schierare l'albanese anche a mezzo servizio sarà per avere almeno un titolare in campo. La preoccupazione è più per gli automatismi, tra elementi che giocano insieme per la prima volta, che per il valore individuale dei difensori che sono tutti di sicuro affidamento.