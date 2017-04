Napoli, Strinic l'erede di Ghoulam. Ma dall'Olanda spunta una nuova pista

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Faouzi Ghoulam potrebbe essere uno degli elementi pronti a lasciare Napoli a fine stagione. Nel caso di cessione, come riporta dalla Spagna il Mundo Deportivo, l'erede potrebbe essere proprio Ivan Strinic. Una soluzione in casa, quindi, per la squadra azzurra che guarda anche all'Olanda: Rick Karsdorp (22) è uno dei nomi nuovi per la fascia sinistra. Il terzino del Feyenoord, però, è nel mirino di diversi top club europei.