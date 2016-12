Napoli, su El Kaddouri ci sono anche Sassuolo e Bologna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Persa anche l'occasione della Coppa d'Africa con la maglia del Marocco per via del minutaggio bassissimo tra le file del Napoli, Omar El Kaddouri potrebbe salutare gli azzurri in questo mercato invernale. Il suo contratto è in scadenza e l'agente Mino Raiola potrebbe portarlo al Nizza. Per il calciatore, riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, ci sono anche le offerte di Sassuolo e Bologna. Intanto El Kaddouri, nel pomeriggio, ha parlato da Dubai a TMW Radio confermando il dialogo col Napoli per quanto riguarda il possibile rinnovo.