Napoli, torna la coppia Albiol-Koulibaly: con loro azzurri imbattuti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'era grande attesa per rivederlo già a Bologna, ma alla fine Maurizio Sarri ha preferito non rischiarlo pochi giorni dopo il ritorno dalla Coppa d'Africa. Kalidou Koulibaly però con ogni probabilità ci sarà domani sera, dal primo minuto, nella sfida contro il Genoa che precede l'attesissima sfida al Real Madrid. Le cose non sono andate così male in difesa, nonostante l'alternanza continua - per problemi fisici che hanno colpito un po' tutti i difensori - tra Tonelli, Chiriches e Maksimovic, al fianco di Albiol. Con il difensore franco-senegalese in campo, però, il Napoli sembra avere proprio un'altra sicurezza e solidità, riuscendo a difendere ancora più alto quando può contare sulla sua velocità nei recuperi a campo aperto.

Il problema incontrato da Maurizio Sarri quest'anno è più che altro non aver quasi mai potuto schierare insieme Koulibaly ed Albiol, la coppia che ha fatto la sua fortuna nella scorsa stagione e che è sicuramente meglio rodata di tutte le altre. Prima l'infortunio dello spagnolo, poi al ritorno dell'ex Real c'è stato quello di Koulibaly a Cagliari ed a seguire la partenza per la Coppa d'Africa col Senegal. Con loro due in campo (è accaduto appena dieci volte in questa stagione), non a caso il Napoli è imbattuto: sono arrivate addirittura otto vittorie e due pareggi. Ciò che sorprende è la media dei gol incassati che crolla ad appena 0,7 gol incassati a partita. Non male per una squadra che in questo campionato è riuscita a tenere finora solo sei volte la porta imbattuta. Sarri si affida a loro per un ulteriore tassello di crescita in questa fase cruciale della stagione.