Napoli, tris all'Udinese e doppio rinnovo: azzurri lanciati verso la Roma

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ancora tre gol, come accaduto a Roma con la Lazio, ed il Napoli si sbarazza dell'Udinese accorciando sulla Roma e riaprendo con decisione la corsa al secondo posto che vale la Champions diretta. Giornata che non poteva essere più positiva per i tifosi partenopei: un altro splendido tris ed il giro di campo a fine partita di Insigne e Mertens, abbracciati, quasi a voler certificare gli accordi trovati nelle ultime ore col club per i rispettivi rinnovi di contratto, e festeggiarli con i tifosi.

Succede tutto nella ripresa, dopo un primo tempo in cui il Napoli domina senza riuscire a pungere nel cuore dell'area, merito di una Udinese intensa, corta, compatta e che bada quasi esclusivamente a chiudere gli spazi. Nella ripresa il Napoli insiste centralmente, con Hamsik che porta via un centrale e Jorginho che trova l'imbucata proprio in quello spazio per Mertens: così gli azzurri scardinano il muro dei friulani. In realtà il Napoli rischia, nell'unica chance probabilmente concessa, con Duvan che colpisce il palo proprio prima del gol di Allan che chiude i giochi. Il resto della gara è accademia, col tris di Callejon, e minuti importanti a Rog, Zielinski e Milik per preservare i giocatori chiave.

A far ben sperare, in prospettiva di questo finale di stagione, è anche la condizione fisica degli azzurri. Elementi come Jorginho ed Allan, per gran parte della stagione alternati con Diawara e Zielinski, hanno grandissima brillantezza, a differenza ad esempio di quanto accaduto l'anno scorso con quasi tutti i titolarissimi spremuti. Stesso discorso per Strinic, che dà più garanzie in fase difensiva e con lui in campo - in quattro delle ultime cinque gare di campionato - il Napoli ha subito solo il gol di Khedira. Nessuna sorpresa invece sul tridente leggero che vede anche Callejon raggiungere la doppia cifra in campionato, mentre Mertens a quota 21 vuole provarci a questo punto anche per la classifica cannonieri.