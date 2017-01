Napoli, ultimi rinnovi per blindare la rosa: restano due casi spinosi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con l'annuncio di Leonardo Pavoletti all'apertura del mercato, il Napoli ha riparato la situazione in attacco e praticamente chiuso la sessione invernale in entrata. A tenere banco, oltre all'uscita di Gabbiadini e qualche movimento in prospettiva, sono i rinnovi di contratto con le ultime due situazioni, estremamente complesse, che il club sta provando a sbrogliare con un ulteriore sacrificio.

Negli ultimi sei mesi sono stati tanti gli annunci. C'era mezza squadra pericolosamente vicina alla scadenza contrattuale, altri elementi arrivati in sordina che reclamavano un riconoscimento economico, ed il Napoli li ha sbloccati uno dopo l'altro. Dopo il rinnovo e l'adeguamento per Jorginho, sono infatti arrivati quelli per Callejon, capitan Hamsik con la prospettiva di chiudere la carriera in azzurro, Koulibaly dopo addirittura i botta e risposta tra il giocatore stesso ed il presidente, ed ancora Raul Albiol, addirittura in scadenza e giugno e fino all'ultimo tentato dal ritorno al Valencia, ed Hysaj, accontentato col raddoppio dell'ingaggio nonostante un quinquennale firmato un'estate prima. Da annunciare invece quello di Mertens, definito da tempo.

All'appello mancano due elementi. Si tratta di Ghoulam, in scadenza 2018 e monitorato da tempo dal Bayern, che potrebbe farsi avanti in estate. Il Napoli ha proposto il raddoppio degli attuali 800mila euro, ma la richiesta è di 2,5mln di euro che la società - nel prossimo incontro per fine mese - proverà ad avvicinare con i bonus. Non è da escludere un rinnovo con clausola, per non perdere forza nella trattativa da un lato e non precludere al giocatore l'eventualità di una chance di questo tipo. L'altro caso riguarda Lorenzo Insigne: scadenza 2019, quindi scenario diverso, ma prima proposta da 2,5mln di euro neanche presa in considerazione. L'entourage chiede un riconoscimento da giocatore simbolo, intorno ai 4,5mln di euro, e non sono mancati mesi di tensione. A febbraio un nuovo incontro per provare ad avvicinarsi.