Napoli, vietato pensare al Real: furia Sarri per la sfida al Genoa

Vietato pensare al Real Madrid. Maurizio Sarri è stato categorico alla vigilia della sfida col Genoa, minacciando di abbandonare persino la conferenza stampa alle domande sulla Champions. Il tecnico azzurro ha ribadito la necessità di non subire condizionamenti - ma anche diversi azzurri hanno svelato del divieto di parlare della sfida ai blancos - per condurre la squadra al massimo della concentrazione alla gara con gli uomini di Juric, temuti per l'aggressività e la capacità di creare contrapposizioni a tutto campo, come accaduto all'andata. Appuntamento da non sbagliare per il Napoli, dunque, reduce dal 7-1 di Bologna ma che in casa non ha ancora digerito il pareggio col Palermo - e quelli con Lazio e Sassuolo ed il trend generale, a fronte invece del miglior rendimento esterno - nel confronto con le due squadre avanti in classifica. Tre punti, dunque, per continuare a tallonare la Roma e tenere a distanza Lazio ed Inter in ottica terzo posto.

Per tornare alla vittoria interna, Maurizio Sarri conta di evitare le solite disattenzioni difensive tenendo la porta imbattuta (finora è accaduto solo sei volte). In questo senso è preziosissimo il ritorno da titolare di Kalidou Koulibaly, ricreando con Albiol la coppia che fece la fortuna del Napoli nella scorsa stagione e che quest'anno - tra infortuni e Coppa d'Africa - ha potuto schierare appena dieci volte, senza mai perdere (otto vittorie e due pareggi). Non a caso, con loro due in campo la media dei gol subiti cala vertiginosamente ad appena 0,7 e avvicina ai numeri della capolista. Ai lati invece scelte obbligate: Maggio per lo squalificato Hysaj e sicuramente Ghoulam con Strinic out.

Non ci sono problemi nel reparto avanzato per la squadra che ha il migliore attacco del campionato, ma Sarri dovrà cambiare qualcosina. E' squalificato Callejon e la soluzione immediata è rappresentata da Giaccherini, prima alternativa allo spagnolo. Il tecnico in conferenza non ha escluso l'impiego di Pavoletti, ma in questo caso poi bisognerebbe spostare Mertens, vice-capocannoniere del campionato, sull'out destro e snaturare il tridente leggero reduce dai sette gol di Bologna e da un periodo incredibile. Sarri difficilmente cambierà troppo. Col Genoa pochi rischi, la formazione migliore possibile in campo e soltanto al fischio finale si penserà al Bernabeu.