Napoli, vittoria senza affanni: può partire la missione Real

A Madrid arriverà un Napoli al top. La squadra di Sarri ha confermato la grande prova di Bologna archiviando la pratica Genoa senza troppi affanni. Gli azzurri erano chiamati chiamati ad invertire il trend casalingo dopo il pareggio col Palermo, ed in generale a migliorare il cammino in casa, condizionato dai pareggi beffardi anche con Lazio e Sassuolo - a fronte invece del miglior rendimento esterno del campionato - ed il Napoli non ha deluso le aspettative. Primo tempo non semplice, creando diverse occasioni dopo aver sofferto il Genoa per i primi venti minuti, ma rossoblù che poi hanno pagato il grande sforzo nella ripresa lasciando campo al Napoli.

A sbloccare il match Piotr Zielinski, trovando un grande angolo di sinistro su una ribattuta su una delle tante percussioni di uno scatenato Mertens. Il raddoppio è firmato Giaccherini, stavolta con Mertens a servire l'assist premiando la prova di qualità e quantità dell'ex Bologna che ha sfruttato a pieno la chance da titolare per la squalifica di Callejon. Stesso discorso per Maggio, tra i più propositivi, che s'è fatto trovare pronto in sostituzione dello squalificato Hysaj. Prezioso il ritorno di Koulibaly al centro della difesa in coppia con Albiol (insieme sono imbattuti, nove vittorie e due pareggi) che ha dato sicurezza a tutto il reparto.

Tre punti preziosi, per continuare a mettere pressione alla Roma, tenere le distanze con le squadre alle spalle, ed arrivare a Madrid nel migliore dei modi. Ora può partire a tutti gli effetti la missione galacticos con Maurizio Sarri che fino a mercoledì dovrà valutare attentamente tutti i ballottaggi soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Nonostante le due gare di fila, Diawara e Zielinski sono stati tra i migliori sia a Bologna che col Genoa, sembrano ormai aver ribaltato le gerarchie, anche se probabilmente al Bernabeu - così come accaduto in diversi big-match - Sarri potrebbe rispolverare Allan per avere maggiore copertura. La missione Real può cominciare.