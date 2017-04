Nestorovski, l'attaccante che piace in Premier. Ma la Fiorentina lo tiene caldo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella deludente stagione del Palermo, Ilija Nestorvski è stato certamente una delle sorprese più positive. Arrivato l'estate scorsa tra la diffidenza generale, si è progressivamente imposto grazie alle sue abiblità tecniche ma soprattutto per il suo fiuto del gol, arrivando in doppia cifra e catturando le attenzioni di club importanti. Se a gennaio si era aperta addirittura un'ipotesi - concreta - per un suo trasferimento al Napoli (visto l'infortunio di Milik), sul macedone hanno poi messo gli occhi anche Lazio e Siviglia. Ma nel frattempo viene seguito pure in Premier, in particolare dall'Everton. In estate insomma non saranno poche le società che proveranno a strapparlo al Palermo che potrebbe chiedere per farlo partire una cifra intorno ai venti milioni di euro. E la squadra che dovrà tornare in A potrebbe essere costurita proprio con il denaro ottenuto dalla sua partenza. Una soluzione da prendere in considerazione per l'attaccante rosanero è quella della Fiorentina. Se dovesse partire Kalinic, i viola potrebbero puntare forte su Nestorovski, l'ideale per sostituirlo considerato che si tratta di un giocatore già abiutato al nostro campionato e soprattutto con buona confidenza con la rete.