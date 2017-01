Niang al Genoa: tutti d'accordo tranne... Niang. Lo aspetta la Premier

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'asse Milano-Genova negli ultimi anni è sempre stato foriero di grandi trasferimenti. In particolare, Milan e Genoa si sono date da fare con scambi, cessioni, prestiti e favori definiti praticamente in ogni finestra di calciomercato: da Antonelli a Suso, da Merkel a Boateng, passando El Shaarawy, Borriello, Paloschi, Birsa e non solo.

Tra questi, c'è stato anche M'Baye Niang, attaccante classe '94 che due anni fa - di questi tempi - decise di trasferirsi al Genoa per dar senso a una stagione che nella prima parte l'aveva visto scendere sul terreno di gioco per pochissimi minuti.

Fu quello un trasferimento che diede nuova linfa alla carriera del giovane francese: 14 presenze e cinque reti, infatti, permisero all'attaccante scuola Caen di tornare al Milan con ben altre credenziali. E di iniziare a giocare con maggiore frequenza anche con la casacca rossonera.

Quest'anno, 24 mesi dopo, la situazione sembra simile. Niang nella prima parte di stagione ha giocato di più, ma da qualche settimana Montella gli preferisce regolarmente Bonaventura nel ruolo di ala sinistra e con l'arrivo di Deulofeu dall'Everton per lui non sembra esserci più spazio. "La società insieme al ragazzo stanno valutando l'opportunità di partire, per domani non sarà convocato proprio per lasciarlo decidere con serenità", ha detto ieri Montella in conferenza stampa.

Parole che spalancano le porte dell'addio. Niang è alla ricerca di una squadra capace di rilanciarlo e il Genoa - col placet del Milan - s'è di nuovo fatto avanti per l'acquisto in prestito del calciatore. Tutti d'accordo, quindi? Non proprio. Perché Niang, a differenza di due anni fa, preferisce una soluzione diversa. Vuole la Premier, forte di tanti interessamenti: Crystal Palace in pole, poi West Ham, Liverpool ed Everton. Tutti pronti ad accogliere Niang, giocatore che dopo due prestito è pronto a lasciare per la terza volta il Milan. Questa volta definitivamente.