Nicchi e quel proposito finito nel vuoto. Quando parleranno gli arbitri?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa è un'implorazione, più che una richiesta. Perché il messaggio è partito da ogni latitudine, è stato recapitato all'Associazione Italiana Arbitri. E dire che, a inizio 2016, scavando negli archivi della memoria, arrivò anche una dichiarazione importante a riguardo, proprio dal diretto fischiato e interessato. "Dall'anno prossimo penso che ci sarà una prima sperimentazione, con gli arbitri che potranno parlare nel dopo gara", disse Nicola Rizzoli. "Penso che quel giorno arriverà presto", ribadì il presidente dell'AIA, Marcello Nicchi. Dov'è finito, questo intento? Questa volontà di chiarire, di spiegare? Di farsi ascoltare? Sentire gli arbitri raccontare le motivazioni di decisioni che hanno fatto discutere, e Juventus-Inter è solo l'esempio principe, sarebbe cosa buona, giusta e opportuna. Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Allenatori Italiana, ha lanciato un monito che da molti, non da tutti, è stato raccolto. "Basta coi commenti alle decisioni arbitrali nel post gara". Per non alimentare tensioni e critiche. Solo che poi le immagini sono vivide, fresche, sotto gli occhi di tutti. La VAR è innovazione giusta e opportuna. Altrettanto, però, sarebbero le parole dei direttori di gara. Che, una volta appeso il fischietto al chiodo, sono interlocutori professionali e che sentiamo ben volentieri per approfondire le tematiche relative alle suddette decisioni prese durante i novanta minuti. Però gli 'ex' sono opinionisti, la svolta arriverebbe se a parlare fossero i protagonisti. Sicché ci riproviamo, visto che Nicchi la svolta, in fondo, l'aveva annunciata. "E' un progetto a cui sto lavorando da tempo e a piccoli passi ci stiamo avvicinando", disse lo scorso settembre. Quando arriverà, quel giorno?