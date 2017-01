Non solo Chiesa. Con Scalera e Castrovilli nasce la Fiorentina del futuro

© foto di Giacomo Morini

Gaetano Castrovilli, classe 1997, ruolo trequartista-centrocampista. Giuseppe Scalera, classe 1998, professione terzino destro. Entrambi giovani, italiani e provenienti dal Bari. La Fiorentina riparte da loro due, in un mercato che ancora si deve scrollare di dosso gli ultimi strascichi dell'intricata telenovela legata al futuro di Nikola Kalinic. Due nomi per il futuro, per una doppia scommessa voluta e portata avanti con insistenza dallo stesso Pantaleo Corvino. Il quale, parallelamente alle piste e alle indiscrezioni di gennaio, lavora già da tempo per la prossima sessione estiva. Ovvero, quella in cui la stessa Fiorentina sarà chiamata ad una mezza rivoluzione sia in entrata che in uscita (oltre che, ovviamente, sulla panchina). Scalera ha già esordito in Serie B con la prima squadra del Bari collezionando tre presenze nella serie cadetta e arriva in prestito con diritto di riscatto. Per Catrovilli – che ha già all’attivo undici presenze con la prima squadra tra Serie B e Coppa Italia – i viola si sono assicurati anche l'obbligo di riscatto. Ufficialità arrivate nella giornata di ieri, con i due giovani talenti che – come detto – almeno inizialmente si aggregheranno alla Primavera viola. In attesa di essere valutati man mano e, perché no, di essere testati in prima squadra. Del resto, l'ultimo esperimento è riuscito “abbastanza” bene, e porta il nome di un certo Federico Chiesa.