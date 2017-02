Non solo Hernanes e Niang: ecco chi ha lasciato la A per l'estero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Hernanes. Non solo M'baye Niang. Non solo Stevan Jovetic. Sono stati tantissimi i giocatori, tra cessione definitiva e prestito, a lasciare la Serie A a gennaio. Questa la lunga lista dei giocatori che, fino alle ultime cessioni del Profeta per la Cina e di Carlos Carmona e Josef Martinez all'Atlanta United, hanno salutato la massima serie italiana. Che in molti casi è stata solo sfiorata con rientri dai prestiti o cessioni confermate a club fuori dai nostri confini.

Carlos Carmona all'Atlanta United dall'Atalanta

Caio Rangel al Criciuma dal Cagliari

Romani Tchanturia all'Olhanense dall'Empoli

Gilberto al Vasco de Gama dalla Fiorentina

Kevin Diks al Vitesse dalla Fiorentina

Mauro Zarate al Watford dalla Fiorentina

Issa Cissokho all'Angers dal Genoa

Andrea Ranocchia all'Hull City dall'Inter

Zè Turbo al Marbella dall'Inter

Stevan Jovetic al Siviglia dall'Inter

Felipe Melo al Palmeiras dall'Inter

Hernanes all'Hebei Fortune dalla Juventus

Vajebah Sakor al Willem II dalla Juventus

Ouasim Bouy al PEC Zwolle dalla Juventus

Patrice Evra all'Olympique Marsiglia dalla Juventus

Younes Marzouk al Chiasso dalla Juventus

Simone Zaza al Valencia dalla Juventus

Yoan Severin allo Zulte Waregem dalla Juventus

Alvaro Gonzalez al Nacional de Montevideo dalla Lazio

Ricardo Kishna al Lille dalla Lazio

Ravel Morrison al QPR dalla Lazio

Vinicius all'AEK Atene dalla Lazio

Moritz Leitner all'Augsburg dalla Lazio

Rodrigo Ely all'Alaves dal Milan

M'Baye Niang al Watford dal Milan

Luiz Adriano allo Spartak Mosca dal Milan

Manolo Gabbiadini al Southampton dal Napoli

Robin Quaison al Mainz dal Palermo

Matheus Cassini al Ponte Preta dal Palermo

Manuel Arteaga al Seraing dal Palermo

Cephas Malele al Varzim dal Palermo

Elhan Kastrati al KF Teuta dal Pescara

Dario Zuparic all'HNK Rijeka dal Pescara

Mihai Balasa alla Steaua Bucarest dalla Roma

Josè Machin al Lugano della Roma

Pedro Pereira al Benfica dalla Sampdoria

Salvador Ichazo al Danubio dal Torino

Josef Martinez all'Atlanta United dal Torino

Pontus Jansson al Leeds United dal Torino

Alexis Zapata ai Millonarios dall'Udinese

Nabil Jaadi all'Olhanense dall'Udinese

Antonio Vutov al Botev Plovdiv dall'udinese

Molla Wague al Leicester City dall'Udinese

Melker Hallberg al Kalmar dall'udinese

Rodrigo Aguirre al Nacional dall'Udinese

Panagiotis Kone al Granada dall'Udinese

Ivan Prtajin all'Hajduk Spalato dall'udinese

Jadson al Ponte Preta dall'Udinese

Pablo Armero al Bahia dall'Udinese