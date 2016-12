Non solo Luiz Adriano. Lo Spartak Mosca punta Benatia e Bastos

Secondo quanto riportato da Izvestia Luiz Adriano non è l'unico giocatore della Serie A nel mirino dello Spartak Mosca. La capolista del campionato russo vorrebbe rinforzarsi anche in difesa e segue con attenzione Mehdi Benatia, fin qui poco utilizzato alla Juventus e Bastos, vecchia conoscenza del campionato russo e dalla scorsa estate alla Lazio. Si valuta inoltre il rinnovo di Salvatore Bocchetti, in scadenza a giugno 2017.