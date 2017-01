Non solo Milan, anche la Roma nella corsa a Deulofeu

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riferisce Repubblica in edicola questa mattina, la Roma è pronta a sfidare il Milan per Gerard Deulofeu: per i giallorossi, lo spagnolo dell’Everton è l’alternativa a Jesè del PSG, ma i rossoneri restano comunque favoriti in quanto hanno già presentato un’offerta scritta al club inglese.