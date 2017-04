Nuovo assalto a Simeone e Conte. Da Jardim a Pochettino, le alternative Inter

© foto di Federico De Luca

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro della panchina dell'Inter e spiega che Suning è pronta alla classica 'offerta che non si può rifiutare'. 50 milioni in cinque anni, è partito il nuovo tentativo con Diego Pablo Simeone dell'Atletico Madrid, poi un altro anche con Antonio Conte che però vorrebbe restare al Chelsea. Addio sicuro per Stefano Pioli nel caso arrivasse uno dei due big. Le alternative: Luciano Spalletti della Roma, Jorge Sampaoli, Leonardo Jardim, Marco Silva, Unai Emery e Mauricio Pochettino.