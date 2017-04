Ol. Lione, il grande salto di Lacazette non si può più rimandare

© foto di Federico Gaetano

Estate bollente in arrivo per Alexandre Lacazette. "Un mio addio al Lione? Dipenderà dalle squadre che si presenteranno. Sono disposto a partire, ma solamente per fare un salto di qualità. Altrimenti non se ne farà niente", ha chiarito ultimamente l'attaccante della Nazionale francese. Tra i principali protagonisti della stagione dell'Olympique Lione, Lacazette quest'anno ha realizzato ben trenta reti e quattro assist in 39 presenze tra Ligue 1, Champions League, Europa League (un gol e un assist contro la Roma), Coupe de France e Coupe de la Ligue. Uno score di livello assoluto che sancisce definitivamente la sua consacrazione. Dopo aver vissuto praticamente tutta la sua vita calcistica tra le fila dell'OL, sembra così essere arrivato il momento di tentare il grande salto in una big europea. Le pretendenti non mancano affatto, visto che alla finestra ci sono da tempo Arsenal, Atletico Madrid, Manchester City e Juventus, ma non sarà facile strapparlo a una bottega carissima come quella del presidente Aulas. La base d'asta è fissata infatti a circa 60-65 milioni di euro.