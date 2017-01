Palacio e l'Inter, sei mesi alla fine. Rinnovo lontano, tre club alla finestra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sei mesi alla fine di un'avventura che è stata un continuo saliscendi. Rodrigo Palacio e l'Inter, a un passo dal dirsi addio. Arrivato nel 2012 del Genoa, El Trenza è stato uno dei pochi sempre convincenti negli anni delicati del post-triplete. 53 gol in 110 presenze nei primi tre anni in nerazzurro, poi un calo in entrambe le statistiche. L'anno scorso, tre gol in 30 presenze. In questa stagione, una sola rete (in Europa League) in 10 presenze complessive. Non più un titolare, anche perché la carta d'identità recita 1982 al campo "anno di nascita". Però quando l'Inter in difficoltà si affida a Palacio: è successo l'anno scorso, ora è successo anche con Stefano Pioli. Lo spunto nel breve forse non è più lo stesso, tecnica e carisma restano. Per altri sei mesi, forse. Il rinnovo, al momento, è a dir poco improbabile: il contratto scadrà a fine giugno 2017, l'intenzione è di non prolungarlo. Alla finestra ci sono Atalanta e Genoa: due amori, perché da un lato c'è Gasperini e dall'altro la squadra che l'ha portato in Italia. E poi c'è l'altro amore, per ora non corrisposto: quello del Boca Juniors, che perso Tevez vorrebbe riportare Palacio in Argentina. Un sogno che per ora potrebbe non arrivarsi, perché l'impressione è che l'attaccante voglia rimanere in Italia anche da luglio in poi. All'Inter, però, sarà davvero difficile.