Palermo, Baccaglini: "Bortoluzzi non è stato il primo a venirmi in mente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di Mediagol, il presidente del Palermo Paulo Baccaglini ha spiegato la scelta di esonerare Diego Lopez e di affidare la panchina a Diego Bortoluzzi, il quinto allenatore che in questa stagione siederà sulla panchina dei rosanero: "Sicuramente è assolutamente fuori luogo dire che è il primo nome che mi è venuto in mente. Attraverso Guidolin, il profilo è stato vagliato. Dopo la partita contro il Milan abbiamo pensato che mancassero sette giornate. Non provare a dare una scossa alla squadra sarebbe stato sbagliato. Farlo in corsa, in due giorni non è come fare il mercato estivo. E’ naturale che confrontandomi con Zamparini, abbiamo scelto l’alternativa più di impatto, il tecnico che potesse dare la scossa“.