Palermo, Baccin: "Lo Faso e tanti altri in prima squadra, siamo contenti"

Il responsabile del settore giovanile del Palermo Dario Baccin ha fatto un bilancio del 2016 sul sito ufficiale dei rosanero: "E' stata un'annata ricca di soddisfazioni, nella quale abbiamo centrato tutti i nostri obiettivi. Abbiamo fornito dei giocatori giovani e bravi alla prima squadra, che si sono messi in evidenza contribuendo lo scorso anno alla salvezza e quest'anno stanno cercando di aiutare. Ringraziamo il Presidente per le risorse che ci mette a disposizione, non vogliamo deluderlo. Ogni volta che un nostro ragazzo riesce a esordire tra i grandi è una bellissima soddisfazione per tutti noi, penso ad esempio a Simone Lo Faso".