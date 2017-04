Palermo, Cionek: "E' dura recuperare ma lotteremo fino alla fine"

© foto di Federico De Luca

Il difensore rosanero Thiago Cionek ha parlato in zona mista al termine del match pareggiato contro il Bologna, ecco quanto raccolto da TuttoPalermo.net:"Adesso è molto difficile recuperare, non so come finirà ma abbiamo il dovere di lottare fino alla fine. Oggi di buono c'è soltato il fatto di non aver preso gol. Abbiamo preparata così, cercando d non concedere nulla all'avversario. Bortoluzzi? Sono stati pochi i giorni a disposizione per farci capire le sue idee Ma noi abbiamo cercato di dare il massimo".