Palermo, Corini la scelta giusta. Indipendentemente dall'epilogo

Una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Quattro punti dall'Empoli, nonostante il Crotone abbia una partita in meno. Questo il primo mini-bilancio di Eugenio Corini sulla panchina del Palermo. Chiamato dal presidente Zamparini dopo il fallimento dell'esperimento-De Zerbi in una situazione particolarmente complicata, l'ex centrocampista sta provando a risollevare una squadra - onesto ammetterlo - che dispone di un potenziale tecnico limitato.

I segnali positivi non sono certamente mancati, ma l'ex allenatore del Chievo Verona spera che il mercato di gennaio possa portare qualche volto nuovo. Possibilmente uno per reparto. Un difensore con personalità, un centrocampista di qualità e un attaccante esperto, in grado di esserci nei momenti caldi della stagione. Soprattutto nella fase finale del campionato, quando ogni giocata varrà doppio.

Alla ripresa ci sarà subito uno scontro importantissimo per il cammino rosanero: 7 gennaio, stadio 'Castellani'. Visita all'Empoli in un vero e proprio scontro diretto, fondamentale per i siciliani per accorciare sulla prima rivale. La classifica infatti recita: toscani a quota 14, Palermo a 10. Assolutamente da evitare un ko, perché in tal caso la rincorsa-salvezza diventerebbe particolarmente ardua.

Ma Corini sa come si fa. Un uomo che conosce l'ambiente e che ha già mostrato molto delle proprie idee in queste prime uscite. Parlare a posteriori non serve, ma la sensazione è che Zamparini avrebbe potuto (e dovuto) dargli le chiavi sin da subito. Sarebbe comunque stata la scelta giusta. Indipendentemente dall'epilogo.