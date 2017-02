Palermo-Crotone, l'ultima spiaggia: Nicola crede nell'impresa

© foto di Federico Gaetano

Sarà una sfida da dentro o fuori, una vera e propria ultima spiaggia, quella che vedrà di scena Palermo e Crotone domenica alle 18. Al Barbera le due squadre si giocheranno le residue speranze di rimanere agganciate al treno salvezza, con i calabresi che, nonostante non abbiano il pubblico dalla loro, sembrano essere più in forma, soprattutto dopo la convincente vittoria di domenica scorsa contro il Cagliari allo Scida. Morale alto anche per i rosanero, dopo il pareggio del San Paolo, per una sfida che entrambe le squadre dovranno cercare di vincere a tutti i costi, visto che il pareggio avrebbe in ogni caso il sapore della sconfitta.

Lo stato di forma

Napoli-Palermo 1-1

Palermo-Inter 0-1

Sassuolo-Palermo 4-1

Empoli-Palermo 1-0

Palermo-Pescara 1-1

Crotone-Cagliari 4-1

Genoa-Crotone 2-2

Crotone-Bologna 0-1

Lazio-Crotone 1-0

Udinese-Crotone 2-0