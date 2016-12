Palermo e Pescara. Quando il pari scontenta tutti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A pochi passi dal giro di boa, la gara del Barbera ha un solo termine per esser definita. Inutile. Inutile per la rincorsa del Palermo, che rosicchia un solo punto all'Empoli quartultimo. Inutile per la disperata rimonta del Pescara, ultimo insieme al Crotone ma con una gara in più. Rosanero e biancazzurri si sono sfidati in un festival d'errori e cuore, voglia e carattere. Però il bolide di Quaison non è bastato alla formazione di Corini, visto l'errore di Gonzalez al 93' che ha steso Caprari: Biraghi ha pareggiato dagli undici metri, regalando così un punto che lascia l'amaro in bocca ai siciliani ma che è gioia solo strozzata per il Pescara che, nel finale, ha sfiorato la clamorosa rimonta salvo poi vedere Posavec neutralizzare la conclusione di Memushaj al 95'. Così il Natale resta amaro per entrambe. Alla ripresa, sarà subito scontro diretto per il Palermo che andrà a Empoli mentre il Delfino ospiterà la Fiorentina in Abruzzo. Un'altra giornata decisiva, in una corsa salvezza iniziata già nel girone d'andata.