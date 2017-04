Palermo, il Siviglia sfida Atletico, Lazio e Fiorentina per Nestorovski

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

ll Siviglia fa sul serio per l'attaccante del Palermo Ilija Nestorovski. Secondo quanto riporta Estadio Deportivo​, il bomber macedone sarebbe uno dei principali obiettivi degli andalusi per la prossima stagione. Per assicurasi Nestorovski - sottolinea il quotidiano spagnolo - il Siviglia dovrà battere però la concorrenza di Fiorentina, Lazio, Atletico Madrid ed Everton. Base d'asta fissata intorno ai 15-20 milioni di euro.