Palermo, Lopez: "Credo alla salvezza, ma dobbiamo migliorare ancora"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Palermo Diego Lopez, intervistato presso la sala stampa dello stadio Renzo Barbera, ha analizzato l'importante vittoria contro il Crotone, ecco quanto raccolto da TuttoPalermo.net: "Si devono fare i complimenti ai ragazzi, visto che è una situazione difficile. Per me questa squadra può dare molto di più, ci sono giocatori che sono al 60-70%, perchè vedendo gli allenamenti loro possono dare molto di più. I risultati positivi fanno bene e questo serve per poter migliorare sempre di più. Loro hanno giocato una partita compatta e vogliono venir fuori da questa posizione in classifica non certo positiva". Il tecnico rosanero ha parlato anche dell'autore del goal: "Nestorovski? E' un giocatore molto importante per noi e dobbiamo mandarlo in porta più volte possibile, lui è davvero molto bravo e vede la porta come pochi". Lopez è tornato a parlare della gara: "Oggi è stato importantissimo conquistare questa vittoria. Per noi è stata fondamentale questa vittoria per la continuazione del campionato. Sono importanti i tre punti, così la squadra potrà lavorare più tranquilla per la prossima sfida di campionato. Questa era una gara difficile e dovevamo dimenticare la gara contro il Napoli, così come è stato perchè questa era una gara difficile. Noi dobbiamo cercare di venire fuori da questa situazione, così come vogliamo fare tutti noi. Queste partite vanno chiuse prima, stiamo lavorando per migliorare anche questo. Questo si deve migliorare e si può fare tramite i risultati. Io credo molto nei ragazzi e so che dobbiamo migliorare ancora tanto, però siamo sulla strada giusta. Io credo alla salvezza ed il presidente mi ha detto tante volte che ci crede. Dobbiamo migliorare per accorciare la distanza dal quart'ultimo posto in classifica. Dovevamo meglio quando abbiamo avuto un uomo in più e dovevamo chiuderla prima, però il momento non è semplice. La squadra non doveva arretrare ma con questa situazione ci puà stare. Ripeto vittoria importantissma".