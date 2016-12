Palermo, Nestorovski: "Felice di essere qua. Ora vogliamo la salvezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Palermo Ilija Nestorovski ha parlato del suo 2016 al sito ufficiale del club: "Sono felice del mio 2016 perchè ho fatto bene sia in Croazia che con il Palermo. Non sono, però, contento della nostra posizione in campionato, tutti assieme dobbiamo dare il massimo in allenamento e in partita. Mi trovo bene con tutti e sono felice di essere qui con la mia compagna. I momenti più belli sono stati il mio primo gol in serie A e la prima vittoria contro l'Atalanta. Adesso, inoltre, diventerò nuovamente papà e sono molto felice di questo. Mi piace vivere a Palermo, passeggiare con mia moglie e prendere assieme un caffè a Mondello. Spero che nel 2017 riusciremo a rimanere in serie A".