Palermo, Nestorovski: "Vogliamo la salvezza. Il 2016 è stato bellissimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle pagine del Giornale di Sicilia in edicola questa mattina trovano spazio le parole di Ilija Nestorovski che ha parlato in esclusiva al quotidiano: "Voglio contribuire alla salvezza del nostro club. Il 2016 è stato un anno bellissimo, nel prossimo l'obiettivo è quello di restare in Serie A. il mio momento più bello? Non dimenticherò mai l'esordio con l'Inter e il gol all'Atalanta".