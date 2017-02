Palermo, Nestorovski: "Voglio vincere sempre, anche a palla con mia figlia"

Fonte: PalermoCalcio.it

Sogni, traguardi, ambizioni. Ilija Nestorovski si racconta, attraverso le colonne del Corriere dello Sport. "Sogno - dice il macedone - di diventare capocannoniere in Serie A. Essere il migliore, sempre. Del resto anche a carte con mia moglie o a palla con mia figlia, voglio solo vincere. Se sei il migliore, gli occhi saranno puntati su di te. Prima non avevo grandi squadre o soldi. Oggi sono in paradiso. Lo sono sempre stato dove ho lasciato il cuore. Qui a Palermo rappresento un simbolo, vivo bene, è la mia dimensione. Il gol per me è gioia, da più piccolo se non segnavo nonostante la vittoria della mia squadra è come se non avessi vinto. Adesso sono cresciuto".