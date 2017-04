Palermo, non si salva neppure Goldaniga: valigie pronte per il difensore

© foto di Federico Gaetano

Fino a poco tempo fa di lui si diceva fosse un predestinato, chiamato a calcare in futuro i campi di calcio più importanti. Nell'ultimo periodo però l'involuzione della squadra, i tanti cambi di allenatore, i ribaltoni continui, hanno cancellato quanto di buono aveva fatto in passato anche Edoardo Goldaniga. Il Palermo oggi ha un piede e mezzo in serie B, manca poco per l'aritmetica e poi sarà tempo di nuovi progetti ed ambizioni. Del nuovo progetto Palermo non farà sicuramente parte il difensore scuola Pergolettese portato alla ribalta qualche anno fa da un'intuizione dell'allora ds Luca Cattani con l'abile regia di Giorgio Perinetti e del suo staff (Giancarlo Pariscenti su tutti). Dai dilettanti al Palermo, con tappe intermedie quali Pisa e Perugia e gli occhi della Juventus che notate le qualità ha acquistato la metà del cartellino, poi tornato tutto rosanero nell'operazione Dybala in bianconero. L'anno scorso con Ballardini per Goldaniga una stagione importante, gol e prestazioni di grande livello in difesa. Fino a ricevere le attenzioni della Fiorentina. E del Sassuolo. Quest'anno il Palermo non ha voluto privarsi del giocatore nonostante qualche richiesta, poi il cambio di procuratore in barba alla riconoscenza verso chi - l'avvocato Enzo Buongiovanni - lo ha accompagnato nel calcio dei grandi. Il resto è storia recente, ossia una stagione da dimenticare, per lui e per tutto il Palermo. Ma Goldaniga non sia il capro espiatorio di un anno fallimentare per i rosanero, non è certo lui il colpevole dei tanti gol subiti e della posizione di classifica della squadra. Manca poco, poi sarà tempo di mercato. La stagione volge al termine. E con lei anche l'avventura di Edoardo Goldaniga in rosanero...