Palermo, Pezzella: "Un orgoglio continuare con questa maglia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"E' motivo d'orgoglio aver rinnovato col Palermo. Sono arrivato che giocavo con gli Allievi e adesso sono in Prima Squadra". Così in conferenza stampa Giuseppe Pezzella, fresco di rinnovo con il Palermo: "Ringrazio il Presidente, il Direttore e tutta la società per avermi dato questa possibilità. Il pargone con Chiellini? Mi inorgoglisce. Questo è il momento più importante della mia carriera, non devo sentirmi appagato. La situazione non è semplice ma dobbiamo giocare con la testa sgombra da pensieri e paure. Quella com il Crotone è una partita importante, dobbiamo fare i tre punti. Aleesami? Siamo amici,è un grandissimo ragazzo e parliamo sempre in campo. Mondiale Under 20? Ci penso alla convocazione, la Nazionale è fondamentale, ma prima penso al Palermo. Grosso e Balzaretti? Hanno fatto la storia del calcio italiano, li vedo come esempio in campo e fuori".